عبدالغفار يكشف أمام الرئيس السيسى آلية صرف "الصحة" لـ موازنتها

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن: إن الوزارة تتعامل مع الطفل قبل أن يولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الطفل والجنين، مرورا بصحة كبار السن فوق عمر الـ70 عاما، من خلال خطوات للعلاج والمتابعة، وهذه هي الخطوات التي يذهب فيها التريليون جنيه المخصصة في الموازنة العامة للدولة.

آلية صرف "الصحة" لـ موازنتها

وأوضح عبدالغفار خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين، أن مصر مصنفة دولة ضمن الدول متوسطة الدخل الأدنى، حيث إنها تُصنف حسب الدخل الخاص بالفرد، مشيرًا إلى أن مصر أفضل من دول كثيرة مصنفة متوسطة الدول، لأنها تصرف نصيب الفرد من الصحة حوالي 48 دولارا.

خطة 2030

وأكد أن حلم مصر أن تكون جزءا من الدول التي متوسط الدخل فيها أكثر من مصر، وهو هدف الدولة المصرية في خطة 2030، لافتًا إلى أن مصر لتصل إلى ذلك لابد أن تصرف 280 دولارا، معقبا: الرئيس السيسي قال قبل كده "ادوني فلوس وبعدين حاسبوني على الصحة والتعليم تبقى شكلها عامل إزاي"، لذلك لابد أن يكون لدي دخل حتى أستطيع الصرف على الصحة والتعليم، وأن يتناسب أيضا هذا الدخل مع ظروف الدول المحيطة المشابهة، لأننا لن نقارن نفسنا بدول عظمى محيطة.

وكشف عن أن التحدي كبير في مصر نظرا لارتفاع عدد نسمتها، ولكي نصل إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحتاج إلى 3 أضعاف الرقم المخصص في ميزانية الدولة.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

وكان قد شهد اليوم الثاني من المؤتمر جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.