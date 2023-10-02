الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى عن مشروع البلازما: "حط الهدف وخليك مٌصر على تحقيقه"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن: “عندما كنت وزيرا للدفاع فكرت في مشروع البلازما، وكانت الدولة المصرية فكرت فيه قبل كده ولم تنجح”، معقبًا: "حط الهدف وخليك مٌصر على تحقيقه".

الرؤية والإنجاز

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن  "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين: من سنة 2012 وأنا بحاول المشروع ده يطلع للنور، وطول الوقت ده كل الشركات العالمية التي كان لها اسم يمكن يستخدم لم تتعاون معنا.

وتابع: مٌصرون على التواصل مع الجميع لإنشاء المشروع على أسس قوية، لأنه هيكون شراكة سوف تحمل اسم الشركة العالمية، وهتكون معانا في كل الإجراءات للمصداقية الكاملة للاسم الذي نتعامل به.

عبد الفتاح السيسي حكاية وطن مشروع البلازما الرؤية والإنجاز

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