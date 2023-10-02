الرئيس السيسى عن مشروع البلازما: "حط الهدف وخليك مٌصر على تحقيقه"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن: “عندما كنت وزيرا للدفاع فكرت في مشروع البلازما، وكانت الدولة المصرية فكرت فيه قبل كده ولم تنجح”، معقبًا: "حط الهدف وخليك مٌصر على تحقيقه".

الرؤية والإنجاز

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين: من سنة 2012 وأنا بحاول المشروع ده يطلع للنور، وطول الوقت ده كل الشركات العالمية التي كان لها اسم يمكن يستخدم لم تتعاون معنا.

وتابع: مٌصرون على التواصل مع الجميع لإنشاء المشروع على أسس قوية، لأنه هيكون شراكة سوف تحمل اسم الشركة العالمية، وهتكون معانا في كل الإجراءات للمصداقية الكاملة للاسم الذي نتعامل به.