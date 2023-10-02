بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد فعاليات اليوم الثالث من "حكاية وطن"

تقدم "الدستور" بثًا مباشرًا، لفعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

وكان قد شهد اليوم الثاني من المؤتمر، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

وشهد المؤتمر في يومه الأول، جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.