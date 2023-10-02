الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: الأموال الموجودة فى صناديق الدولة تحت إشراف مباشر منى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال  الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أعلم أن موازنة الحكومة لها حدود، وأي أموال زائدة يتم التصرف لتدبيرها تكون من خلال صندوق تحيا مصر، وصندوق هيئة قناة السويس".

وتابع الرئيس السيسي: "هذه فرصتنا أننا نوضح للناس ليه إحنا حريصين يكون عندنا صناديق نقدر من خلالها تجميع أموال للاستثمار، وتكون عوائدها يمكن الاستفادة بها". 

دور كبير جدًا لصندوق تحيا مصر

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين: "صندوق تحيا مصر يقوم بدور كبير جدًا، لكن إحنا مش بنتكلم عنه كتير، وفي أي حاجة نتزنق فيها بناخد منه". 

وتابع: "الفلوس الموجودة في الصناديق دي تحت إشراف مباشر مني أنا".

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