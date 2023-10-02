الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لاستكمال النجاحات.. وزير الصحة يطالب الرئيس السيسى بمد مبادرة "100 يوم صحة"

100 يوم صحة
100 يوم صحة

طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد مبادرة "100 يوم صحة"، التي من المقرر أن تنتهي خلال أيام، لـ100 يوم أخرى، "وذلك من أجل استكمال النجاحات التي حققناها خلال المبادرة".

 تقديم 35 مليون خدمة للمواطنين في جميع الوحدات الصحية

وقال عبدالغفار، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن المبادرة شملت تقديم 35 مليون خدمة للمواطنين في جميع الوحدات الصحية.

وأكد وزير الصحة أن "المبادرة لها فكرة ودعم، ويمكن أن تكون إمكانياتها ليست كبيرة، لكن تأثيرها على الأرض كبير جدًا، ونراه على أرض الواقع".

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزير الصحة 100 يوم صحة مبادرة مؤتمر حكاية وطن

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