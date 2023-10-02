الرئيس السيسى: مشروع البلازما سيساهم فى تحسن صحة المواطنين ونستهدف إنشاء 100 مركز

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مشروع إنتاج البلازما سيساهم في تحسن الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين: "مشروع إنتاج البلازما، هيأثر على كتير من الناس وهيبقى مسار صحي محترم، هي دي قصة البلازما، إحنا عملنا 8 مراكز، ومستهدف 20 مركز في المرحلة الحالية إنما عايزينهم 100 مركز".

معايير للدول المتقدمة في التعامل مع الشأن الصحي

وتابع السيسي: "هتشووفوا معايير للدول المتقدمة في التعامل مع الشأن الصحي، وبشكل أساسي هنتعلم منهم، لأن الكلام ده بيتم اعتماده من الشركة الإسبانية، وإحنا كنا مش بنهتم بالطريقة دي".