الرئيس السيسى: حلمنا الوصول إلى مستوى صحى يليق بالمواطن

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يتردد من البعض حول أوضاع المستشفيات في مصر، وأنها لا تنال رضاهم.

وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الإثنين:"أقول للمواطنين الذين يدخلون المستشفيات ولا تعجبهم، البلد هتجيب لما يكون معاها، وعشان يكون موجود معاها لا بُد أن تعمل ليل نهار".

وتابع:"حلمنا الوصول إلى مستوى صحي يليق بالمواطن، سنظل نصر حتى نحقق هذا الحلم، وإحنا منذ عام 2012"، مضيفا: "كل الشركات العالمية التي لها اسم ممكن تتعاون معنا، ونحن مُصرون على التواصل للوصول إلى المشروع الذي نريد تنفيذه في الصحة، ولكننا نحتاج المصداقية الكاملة لنصل إلى هذا الحلم من خلال اسم معتمد".

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

وكان قد شهد اليوم الثاني من المؤتمر، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.