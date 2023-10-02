الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: حلمنا الوصول إلى مستوى صحى يليق بالمواطن

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يتردد من البعض حول أوضاع المستشفيات في مصر، وأنها لا تنال رضاهم.

وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الإثنين:"أقول للمواطنين الذين يدخلون المستشفيات ولا تعجبهم، البلد هتجيب لما يكون معاها، وعشان يكون موجود معاها لا بُد أن تعمل ليل نهار".

وتابع:"حلمنا الوصول إلى مستوى صحي يليق بالمواطن، سنظل نصر حتى نحقق هذا الحلم، وإحنا منذ عام 2012"، مضيفا: "كل الشركات العالمية التي لها اسم ممكن تتعاون معنا، ونحن مُصرون على التواصل للوصول إلى المشروع الذي نريد تنفيذه في الصحة، ولكننا نحتاج المصداقية الكاملة لنصل إلى هذا الحلم من خلال اسم معتمد".

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

وكان قد شهد اليوم الثاني من المؤتمر، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

السيسي المستشفيات الرئيس عبدالفتاح السيسي ن مؤتمر حكاية وط

مواد متعلقة

عبدالغفار يكشف أمام الرئيس السيسى آلية صرف "الصحة" لـ موازنتها

استشاري مناعة يقدم روشتة الوقاية من الكبد الوبائي "أ"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

المعاينة: السرعة الزائدة وراء حادث ميكروباص التجمع

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حقيقة انقطاع الانترنت في العالم .. وظاهرة العاصفة الشمسية 2023

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً