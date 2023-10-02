وزير الصحة: الزيادة السكانية تلتهم جميع مصادر التنمية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن ما يتم بسبب الزيادة السكانية يلتهم كل مصادر التنمية، لافتًا إلى أن عدد المستشفيات التي أنشئت عام 1950 لا يمكن أن تستوعب 105 ملايين مواطن حتى الآن.

وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"؛ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن القضية السكانية هي قضية حاكمة جدًا في القطاع الصحي نتيجة الاحتياجات الضرورية والأساسية بداية من التطعيم وحتى الأمراض المزمنة، بجانب ضعف توزيع الخدمات ببعض القرى.

المنظومة الصحية كانت على رأس أولويات الرئيس السيسي للتوسع

وأكد وزير الصحة، أن المنظومة الصحية كانت على رأس أولويات الرئيس السيسي للتوسع في كافة محافظات الجمهورية، منوهًا بأن جائحة كورونا تحد كبير أصاب الدولة المصرية، كما أنه أصاب جميع القطاعات الصحية على مستوى العالم، ولكن شهدنا دعما ماديا ومعنويا وسياسيا من الرئيس لعدم الإغلاق والتوازن في التعامل مع الجائحة في ضوء ظروفنا التي لا تتحمل الإغلاق وتوقف خطط التنمية.

تحديات القطاع الصحي تشمل ضعف التمويل

وأشار وزير الصحة، إلى تحديات القطاع الصحي تشمل ضعف التمويل، التركيز على علاج الأمراض وليس تحسين المؤشرات الصحية للمواطن، العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار، الإدارة والحوكمة وضعف التغطية التأمينية الصحية، تهالك البنية التحتية والقوة العاملة الصحية، ضعف توزيع الخدمات الصحية على المحافظات والأقاليم، قضية الزيادة السكانية، جائحة كورونا ونظم المعلومات الصحية والمنتجات الطبية واللقاحات، ومحدودية الخدمات.