عاجل.. الرئيس السيسى للشباب الجامعى: قطاع التحول الرقمى مستنيك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك طلب كبير في ظل التحول الرقمي، وفي ظل حجم الطلب المطلوب في المجال، مرددا: "الدول أصبح عندها عجز لأنها قدمت أفضل مالديها".

وعلق الدكتور عمرو مصطفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "عندنا فجوة مهارية في دولة هي الأشهر في ذلك القطاع وهي الهند إذ بلغ العجز مليون وظيفة،".

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن العالم فيه 4 ملايين مهني، ومصر وحدها لديها 100 ألف مهني مستقل في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، صعودا من 33 ألف قبل عامين، مردفا: "في عامين فقط ضاعفنا العدد 3 أضعاف، وأصبح لدينا 2.5% من العدد العالمي، نستهدف الوصول لـ4% بنهاية عام 2026، وأن نصل لـ220 ألف مهني مستقل".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.