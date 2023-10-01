تمكن 4 مرشحين محتملين لمنصب رئيس الجمهورية، من تحقيق الشروط المطلوبة لتقديم طلبات الترشح بشكل رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، استعدادا لخوض انتخابات الرئاسة 2024.

من هم أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين؟

شملت القائمة كلا من: الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ثم عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ثم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

أسماء المرشحين للرئاسة 2024

بخلاف الرئيس السيسي، -الذي حقق الشروط بتزكيات النواب وتأييد 25 ألف مواطن في 15 محافظة -، فإن الـ3 مرشحين الآخرين حققوا الشروط بواقع الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

شروط الترشح لمنصب الرئيس

يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يوميًا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساء اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل حتى يوم السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

على أن يتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء لطالبي الترشح وأعداد المذكيين والمؤيدين لكل منهم يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر، وتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر أكتوبر حتى يوم 18 من نفس الشهر.

فيما يتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات يوم الخميس الموافق 19 من شهر أكتوبر حتى يوم 21 من نفس الشهر، ويتم إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر.