الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى يشكر المتحدة: سنقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

وجه الإعلامي مصطفى بكري، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إعلانها الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقال بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ربنا يوفق الجميع إلى ما يمكن تحقيقه لمصرنا العزيزة، وأن نجعل الانتخابات عرسا ديمقراطيا حقيقيا يتبارى الجميع وتكون الكلمة للناخبين المصريين".

مصطفى بكري: سنقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة

وأكد أن قناة “صدى البلد” ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، على غرار ما أعلنته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأنه من حق الجميع عرض برامجهم ومتابعة أخبارهم في كل مكان.

مصطفى بكرى المرشح الرئاسي المحتمل الانتخابات المتحدة

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