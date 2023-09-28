الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للانتخابات" تعلن عن قائمة الرموز الانتخابية لمرشحى الرئاسة

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن قائمة الرموز الانتخابية التي سيحصل عليها مرشحو الانتخابات الرئاسية، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة رقم 19 لسنة 2023، والذي تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، وتضمنت القائمة 15 رمزًا انتخابيًا.

ونصت المادة الأولى من القرار على "أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختیار رمز انتخابی من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابي له من بين الرموز المتاحة".

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الهيئة تتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتلقى طلبات الترشح من الخميس 5 أكتوبر إلى يوم السبت 14 أكتوبر، من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساء، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2:00 ظهرًا، ويتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية، الإثنين 16 أكتوبر 2023، على أن يتم تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 5:00 مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أكتوبر، ويتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات من الخميس 19 أكتوبر إلى السبت 21 أكتوبر خلال 5 أيام.

122524-الرموز
122524-الرموز
الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية الانتخابات الرئاسية رمز انتخابی الاثنين والثلاثاء

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