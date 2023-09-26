"الوطنية للانتخابات" تعقد دورات تدريبية للرائدات الريفيات

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة أولى دورات تدريب المدربين من الرائدات الريفيات ومدربي ذوي الإعاقة بمعرفة المستشار علاء قنديل والمستشارة نرمين أسمر، أعضاء الجهاز التنفيذي وبحضور ممثلي وزارة التضامن والمجلس القومي لذوي الإعاقة وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

جاء ذلك في إطار الخطة التدريبية الموضوعة من مجلس إدارة الهيئة والتي كلف الجهاز التنفيذي بتنفيذها للتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية وأولها الانتخابات الرئاسية المقبلة.