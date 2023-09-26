الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الوطنية للانتخابات" تعقد دورات تدريبية للرائدات الريفيات

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة أولى دورات تدريب المدربين من الرائدات الريفيات ومدربي ذوي الإعاقة بمعرفة المستشار علاء قنديل والمستشارة نرمين أسمر، أعضاء الجهاز التنفيذي وبحضور ممثلي وزارة التضامن والمجلس القومي لذوي الإعاقة وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

جاء ذلك في إطار الخطة التدريبية الموضوعة من مجلس إدارة الهيئة والتي كلف الجهاز التنفيذي بتنفيذها للتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية وأولها الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة أشخاص ذوي الإعاقة أخبار الإنتخابات

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