25 ألف توكيل.. شرط جمع تأييدات المواطنين للترشح للانتخابات الرئاسية

انطلقت منذ أمس الإثنين الموافق 25 سبتمبر من عام 2023 ، أولى إجراءات الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتي نصت المادة 140 من الدستور على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل.

شروط قبول الترشح لانتخابات الرئاسة

ومن ضمن الأوراق المطلوبة للترشح وفقًا للمادة 142 من الدستور يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وشهدت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق توافد كبير من المواطنين لتلقي تأييدات المواطنين لطالبي الترشح وفقًا للقانون.

سبب جمع تأييد 25 ألف مواطن للترشح للإنتخابات الرئاسية



وشرط جمع تأييد المواطنين لراغبي الترشح لم يكن أمرا وليد الانتخابات الرئاسية الحالية، ولكن شرطًا وضع في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في عام 2014 وفقًا لاقتراحات القوى السياسية، وحتى لايكون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لكل من تنطبق عليه بعض الشروط دون وجود تأييد من المواطنين.

ففي مارس 2014 أصدر الرئيس عدلى منصور، قرارا جمهوريا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وأعلن المستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية حينها أن القانون تضمن شروط للمترشح للانتخابات الرئاسية، بلغت 8 شروط منها خمسة وفق الدستور وهى : "أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية وأداء الخدمة العسكرية وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية"، أما الشروط الثلاثة فقد اقترحتها القوى السياسية وأقرتها الرئاسة وهى "أن يكون حاصلا على مؤهل عال وألا يكون قد حكم عليه فى جناية تمس الشرف، وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض ذهني يؤثر على أدائه".

كما يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت فى 15 محافظة على الأقل بواقع ألف مواطن فى المحافظة الواحدة.

الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب الرئيس

لا يكتفى بأن تكون تلك التأييدات من 25 ألف مواطن، ولكن وضعت شروطًا لجمع التأييدات تضمنت وفقًا القرار رقم 7 لسنة 2023 من الهيئة الوطنية بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، في المادة الأولى “أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

جدول إجراء الانتخابات الرئاسية 2024

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، قد دعت المواطنين المقيدين بقاعدة البيانات للتوجه للمقار الانتخابية لاختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، أمس الاثنين، 25 سبتمبر 2023.

و تضمن الجدول الزمني للإنتخابات الرئاسية 2024 بدء تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.

و تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.

وبذلك تكون فترة جميع التوكيلات والتأييدات للمرشحين من يوم 25 سبتمبر وحتي يوم 14 أكتوبر.

كما أعلنت الهيئة إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتى الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر، و من ثم بدء مرحلة تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومى 17 و18 أكتوبر.