الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بنداري: يوجد لجنة لتلقي مستندات المرشحين للرئاسة وفحصها طبقًا للقواعد والقوانين

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بعد تقديم المرشح  للانتخابات الرئاسية بأوراقه يوجد لجنة لتلقي المستندات وفحصها وفقًا للقواعد والقوانين.

أضاف بنداري، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية dmc، أنه يتم عمل محضر بتسليم الأوراق، وتدخل لجنة الفحص للتحقق من صحة الأوراق المقدمة، موضحًا أن المرشح يكتب إقرار كمستند رسمي بأنه لا يحمل غير الجنسية المصرية وأنه لم يسبق اتهامه في قضايا مخلة بالشرف، ويرفق معه إقرار ذمة مالية.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرشح للانتخابات حال مخالفة المستندات للحقيقة

وأكد أنه حال مخالفة ذلك للحقيقية فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المرشح، مشيرًا إلى أن المكاتب المختصة تلقت بداية من اليوم تأييدات المواطنين.

المستشار احمد بنداري لجنة لتلقي المستندات المرشح للانتخابات الرئاسية فحصها القوانين

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