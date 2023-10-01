جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هزيمة السيتي وقبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هزيمة السيتي في لقائه الأخير أمام فريق ولفرهامبتون وهو الهزيمة الأولى له حيث أوقف ولفرهامبتون تقدم السيتي في النقاط وتجمدت نقاطه عند النقطة 18 وفي هذه المباراة ايضا تجمد رصيد ايرلينج هالاند المتصدر لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عند الهدف رقم ثمانيه له في هذا الموسم ليقترب منه اللاعب سون هيونج مين ويبقى الفارق بينهما النقطتين فقط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند مانشستر سيتي 8 2 سون هيونج مين توتنهام 6 3 جارود بوين وست هام 5 4 براين مبيمو برينتفورد 4 إيفان فيرجسون برايتون 4 أودسون إدوارد كريستال بالاس 4 كالوم ويلسون نيوكاسل 4 أولي واتكينز أستون فيلا 4 هوانج هى تشان وولفرهامبتون 4 بوكايو ساكا آرسنال 4 ألكساندر إيساك نيوكاسل 4 5 سولي مارش برايتون 3 تايوو أونيي نوتنجهام فورست 3 دومينيك سولانكي بورنموث 3 مارتن أوديجارد آرسنال 3 محمد صلاح ليفربول 3 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي 3 6 رحيم سترلينج تشيلسي 2 يوان ويسا برينتفورد 2 لويس دياز ليفربول 2 برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد 2 داروين نونيز ليفربول 2 إيدي نكيتياه آرسنال 2 موسى ديابي أستون فيلا 2 رودري مانشستر سيتي 2 ماتي كاش أستون فيلا 2 ميشيل أنطونيو وست هام 2 جيمس ماديسون توتنهام 2 كريستيان روميرو توتنهام 2 جواو بيدرو برايتون 2

ورغم أن الجولة الحالية لم تنتهي بعد الا أن هالاند يسيطر على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بينما يأتي محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمحترف في الدوري الانجليزي في المركز الخامس مع اللاعبين أصحاب الثلاث أهداف حتى الان بفارق خمس أهداف كاملة عن هالاند المتصدر لترتيب الهدافين.

وتنطلق اليوم مباراة نوتنجهام فورست وفريق برينتفورد ضمن منافسات الأسبوع الحالي بينما يخوض فريق فولهام وتشيلسي أخر مباريات الجولة الحالية مساء يوم الاثنين في تمام الساعة 10:00 مساء أما فريق لوتون تاون وبيرنلي فيخوض مباراتهم المؤجلة من الاسبوع الثاني يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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