الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هزيمة السيتي وقبل مباريات اليوم

جدول ترتيب هدافي
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هزيمة السيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هزيمة السيتي في لقائه الأخير أمام فريق ولفرهامبتون وهو الهزيمة الأولى له حيث أوقف ولفرهامبتون تقدم السيتي في النقاط وتجمدت نقاطه عند النقطة 18 وفي هذه المباراة ايضا تجمد رصيد ايرلينج هالاند المتصدر لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عند الهدف رقم ثمانيه له في هذا الموسم ليقترب منه اللاعب سون هيونج مين ويبقى الفارق بينهما النقطتين فقط.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
1إرلينج هالاند مانشستر سيتي8
2سون هيونج مينتوتنهام6
3جارود بوين وست هام5
4براين مبيمو  برينتفورد4
إيفان فيرجسون  برايتون4
أودسون إدوارد  كريستال بالاس4
كالوم ويلسون  نيوكاسل4
أولي واتكينز  أستون فيلا4
هوانج هى تشان  وولفرهامبتون4
بوكايو ساكا  آرسنال4
ألكساندر إيساك نيوكاسل4
5سولي مارش برايتون3
تايوو أونيي  نوتنجهام فورست3
دومينيك سولانكي بورنموث3
مارتن أوديجارد  آرسنال3
محمد صلاح  ليفربول3
جوليان ألفاريز  مانشستر سيتي3
6رحيم سترلينج  تشيلسي2
يوان ويسا  برينتفورد2
لويس دياز ليفربول2
برونو فيرنانديش  مانشستر يونايتد2
داروين نونيز  ليفربول2
إيدي نكيتياه  آرسنال2
موسى ديابي أستون فيلا2
رودري  مانشستر سيتي2
ماتي كاش  أستون فيلا2
ميشيل أنطونيو  وست هام2
جيمس ماديسون  توتنهام2
كريستيان روميرو توتنهام2
جواو بيدرو  برايتون2

ورغم أن الجولة الحالية لم تنتهي بعد الا أن هالاند يسيطر على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بينما يأتي محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمحترف في الدوري الانجليزي في المركز الخامس مع اللاعبين أصحاب الثلاث أهداف حتى الان بفارق خمس أهداف كاملة عن هالاند المتصدر لترتيب الهدافين.

وتنطلق اليوم مباراة نوتنجهام فورست وفريق برينتفورد ضمن منافسات الأسبوع الحالي بينما يخوض فريق فولهام وتشيلسي أخر مباريات الجولة الحالية مساء يوم الاثنين في تمام الساعة 10:00 مساء أما فريق لوتون تاون وبيرنلي فيخوض مباراتهم المؤجلة من الاسبوع الثاني يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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