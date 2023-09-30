السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميلان يتخطى لاتسيو بثنائية ويتصدر جدول ترتيب الدورى الإيطالى

بوليسيتش يحتفل بهدفه
بوليسيتش يحتفل بهدفه في مرمى لاتسيو

نجح فريق إي سي ميلان في تخطي لاتسيو بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وتمكن كريستيان بوليسيتش من تسجيل هدف التقدم لصالح ميلان في الدقيقة 60 من تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لحارس لاتسيو.

وأضاف السويسري نوا أوكافور الهدف الثاني لصالح فريق ميلان في الدقيقة 88 بعد تمريرة رائعة من البرتغالي رافائيل لياو قبل أن يسدد في الشباك.

وتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة في حين توقف رصيد لاتسيو عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

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أحداث المباراة

فريق لاتسيو سيطر على مجريات الأمور من البداية.

وشهدت الدقيقة 12 انطلاقة رائعة من أندرسون يسار منطقة الجزاء لصالح لاتسيو ليسدد كرة رائعة من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 25 تصويبة من أندرسون من خارج منطقة الجزاء لصالح لاتسيو لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 33 تصويبة من لياو لاعب ميلان من يسار منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

ميلان تمكن من التقدم في الدقيقة 60 بعد اختراق رائع من لياو من الطرف الأيسر لصالح ميلان ومن ثم كرة عرضية رائعة ليسدد الأمريكي الكرة داخل الشباك.

واستمر ضغط الرسونيري حتى تمكن الفريق اللومباردي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 88 عن طريق السويسري نواه أوكافور من هجمة مرتدة سريعة.

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