ميلان يهزم كالياري بثلاثية ويواصل الضغط على إنتر في الدوري الإيطالي

استطاع فريق إي سي ميلان أن يقلب تأخره بهدف إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم صمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان ميلان قد حل ضيفا على ملعب "أونيبول دوموس" معقل فريق كالياري ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

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كالياري يتقدم وميلان يتعادل ويتقدم سريعًا

استطاع فريق كالياري أن يتقدم في الدقيقة 29 عن طريق زيتو لوفومبو قبل أن يدرك نوح أوكافور التعادل لصالح ميلان في الدقيقة 40 بعد المشاركة الأساسية الأولى له.

وأضاف فيكايو توموري الهدف الثاني لصالح فريق ميلان في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وتمكن روبن لوفتوس شيك من تسجيل ثالث أهداف الروسونيري في المباراة وأول أهدافه الشخصية في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار يكون ميلان ميلان قد واصل الضغط على غريمه إنتر الذي سيلعب الجولة السادسة في وقت لاحق اليوم أمام ساسولو.

وارتفع رصيد ميلان عند 15 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع إنتر في حين توقف رصيد كالياري عند نقطتين فقط في أسفل ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

أتالانتا يهزم هيلاس فيرونا.. وإمبولي يفوز على ساليرنيتانا

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز أتالانتا على مضيفه هيلاس فيرونا 1 /صفر.

وسجل تيون كووبمينرز هدف المباراة الوحيد لأتالانتا في الدقيقة 13.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فيرونا عند سبع نقاط في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، فاز إمبولي على ضيفه ساليرنيتانا 1 /صفر.

وسجل توماسو بالدانزي هدف المباراة الوحيد لإمبولي في الدقيقة 34.

وحقق إمبولي أول فوز له هذا الموسم، ليحتل المركز التاسع عشر(قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف فقط خلف ساليرنيتانا صاحب المركز الثامن عشر.