ميلان يستعيد توازنه فى الدورى الإيطالى.. ويتغلب بصعوبة على فيرونا

تغلب ميلان على نظيره هيلاس فيرونا بهدف نظيف، اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

هدف ميلان الوحيد سجله البرتغالي رافائيل لياو مبكرًا في الدقيقة 8، بانفراد من منتصف الملعب ليسجل الكرة في النهاية على يسار حارس فيرونا.

ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في وصافة الترتيب، بينما وقع فيرونا في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

ونجح ميلان في العودة للانتصارات بعدما تلقى خسارة ثقيلة الجولة الماضية في الكالتشيو على يد غريمه إنتر بخماسية.

وأصدر ميلان بيانًا رسميًا ذكر فيه "تم تأجيل انطلاق مواجهة فيرونا بسبب الأمطار لمدة 25 دقيقة".

تشكيل ميلان.. سبورتيلو يعوض منيان ولياو القائد أمام فيرونا

حراسة المرمى: سبورتيلو خط الدفاع: فلورينزي، ثياو، كيير، توموري

خط الوسط: مينساه، كرونيتش، لينديرز

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش

ويعاني ميلان من اهتزاز كبير بسبب النتائج السيئة آخر مبارياته وهزيمة إنتر له فى ديربي الغضب بنتيجة ثقيلة، أدى إلى غضب كبير في ميلان من الجماهير العريقة للفريق.