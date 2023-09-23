أعلن ستيفانو بيولا، المدير الفني لميلان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وبدأ ماركو سبورتيلو في حراسة المرمى بدلًا من مايك مينيان المصاب الذي تعرض لإصابة في لقاء نيوكاسل بدوري الأبطال.

ويقود الهجوم رفائيل لياو الذي يتقلد شارة القيادة بدلًا من ثيو هيرنانديز الذي يغيب بسبب الإرهاق بينما يرافقه في الهجوم أوليفيه جيرو وكريستيان بوليسيتش.

ويبدأ في وسط الملعب مينساه ويجاوره كرونيتش ولينديزر.

تشكيل ميلان.. سبورتيلو يعوض منيان ولياو القائد أمام فيرونا

حراسة المرمى: سبورتيلو

خط الدفاع: فلورينزي، ثياو، كيير، توموري

خط الوسط: مينساه، كرونيتش، لينديرز

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش

The team news is in! 🚨#MilanVerona #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/4unPRusbUT — AC Milan (@acmilan) September 23, 2023

ويأمل الروسونيري استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه فى المنافسة على لقب الكالتشيو الإيطالي.

وفى المقابل، يسعى فيلاس فيرونا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه من أجل الابتعاد عن مناطق الخطورة وضمان مركز فى المنطقة الدافئة بجدول ترتيب المسابقة.

ويعاني ميلان من اهتزاز كبير بسب النتائج السيئه أخر مباراياته وهزيمة انتر له فى ديربي الغضب بنتيجة ثقيله ، أدى الى غصب كبير في ميلان ومن الجماهير العريقه للفريق.