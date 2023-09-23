السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ميلان.. سبورتيلو يعوض منيان ولياو القائد أمام فيرونا

ميلان
ميلان

أعلن ستيفانو بيولا، المدير الفني لميلان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره هيلاس فيرونا مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وبدأ ماركو سبورتيلو في حراسة المرمى بدلًا من مايك مينيان المصاب الذي تعرض لإصابة في لقاء نيوكاسل بدوري الأبطال.

ويقود الهجوم رفائيل لياو الذي يتقلد شارة القيادة بدلًا من ثيو هيرنانديز الذي يغيب بسبب الإرهاق بينما يرافقه في الهجوم أوليفيه جيرو وكريستيان بوليسيتش.

ويبدأ في وسط الملعب مينساه ويجاوره كرونيتش ولينديزر.

تشكيل ميلان.. سبورتيلو يعوض منيان ولياو القائد أمام فيرونا

حراسة المرمى: سبورتيلو

خط الدفاع: فلورينزي، ثياو، كيير، توموري

خط الوسط: مينساه، كرونيتش، لينديرز

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش

 

 

ويأمل الروسونيري استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه فى المنافسة على لقب الكالتشيو الإيطالي. 

وفى المقابل، يسعى فيلاس فيرونا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه من أجل الابتعاد عن مناطق الخطورة وضمان مركز فى المنطقة الدافئة بجدول ترتيب المسابقة.

ويعاني ميلان من اهتزاز كبير بسب النتائج السيئه أخر مباراياته وهزيمة انتر له فى ديربي الغضب بنتيجة ثقيله ، أدى الى غصب كبير في ميلان ومن الجماهير العريقه للفريق.

سبورتيلو منيان لياو فيرونا تشكيل ميلان

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