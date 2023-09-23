السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتبط بالسعوديين.. صندوق استثماري عربي يقدم عرضا لشراء إنتر ميلان

إنتر
إنتر

ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن هناك اهتماما عربيا لشراء نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن إنتر يملكه حاليًا مجموعة سونينج الصينية، لكنها مرت بأزمة مالية قبل ثلاث سنوات أدت إلى نيتها في بيع النادي الإيطالي خلال السنوات الماضية.

ويهدف ملاك إنتر الحاليين لبيع النادي قبل نهاية عام 2024، قبل الموعد النهائي لسداد القرض المقدر بـ275 مليون يورو الذي تم الحصول عليه من صندوق الاستثمار الأمريكي أوكتري.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن صندوق استثماري عربي سيقدم 1.3 مليار يورو من أجل شراء الإنتر.

وأضاف التقرير أن العرض مُقدّم من صندوق من منطقة الشرق الأوسط مرتبط بالسعوديين؛ وهو دليل يؤدي إلى إنڤستكورب وهو صندوق مملوك للبحرين.

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