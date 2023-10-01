إنتر ميلان يسحق ساليرنيتانا برباعية وينتزع صدارة الدورى الإيطالى

سحق فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره ساليرنيتانا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ولم يشهد الشوط الأول سوى بعض المحاولات الضعيفة من جانب فريق إنتر ميلان الذي كان يأمل في الانتصار واستعادة الصدارة من غريمه ميلان.

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رباعية في الشوط الثاني

استهل الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز رباعية إنتر ميلان في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعد كرة عرضية أرضية من ماركوس تورام قبل أن يحوّلها في الشباك.

وتمكن ساليرنيتانا من هز شباك إنتر ميلان في الدقيقة 67، لكن الحكم لم يحتسب هدف ماتيوس ليجوفسكي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار”.

واستطاع مارتينيز أن يسجل الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 77 من عمر المباراة بعد عرضية أرضية من نيكولو باريلا قبل أن يتابعها لاوتارو بتسديدة قوية في المرمى.

وعاد النجم الأرجنتيني ليُكمل الهاتريك في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، قبل أن يعود نفس اللاعب ليسجل الرباعية في الدقيقة 89 بلمسة رائعة، لينتهي اللقاء بفوزٍ مُستحق للنيراتزوري بنتيجة 4-0.

وارتفع رصيد إنتر ميلان الإيطالي بعد هذا الانتصار عند 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي متفوقًا على ميلان بفارق الأهداف.

وفاز إنتر ميلان في 6 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط.

وسجل لاعبو إنتر ميلارن 19 هدفًا وسكنت شباكهم 3 أهداف فقط أي فارق 16 هدفًا.

في حين يأتي إي سي ميلان ثانيًا بنفس الرصيد بعد أن فاز في 6 مباريات وخسر مباراة لكنه سجل 15 هدفًا وسكنت شباكه 8 أهداف أي فارق 7 أهداف.

واحتل ساليرنيتانا المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 7 جولات جمعها من 3 تعادلات وخسارة 4 مباريات ولم يحقق الانتصار في أي مواجهة.