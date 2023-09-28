ساسولو يواصل تألقه ويحرم إنتر ميلان من الانفراد بصدارة الدورى الإيطالى

واصل فريق ساسولو تألقه في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وحقق انتصاره الثاني على التوالي، عقب تغلبه على مضيفه إنتر ميلان 2 /1، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وكان ساسولو قد حقق فوزا كبيرا على ضيفه يوفنتوس 4 /2 في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن.

على الجانب الأخر، جاءت الهزيمة أمام ساسولو لتحرم إنتر ميلان من الانفراد بصدارة الترتيب، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف فقط عن ميلان صاحب المركز الثاني.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق لاعبه دينزل دومفريس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك ساسولو التعادل في الدقيقة 54 عن طريق نديم بايرامي.

وفي الدقيقة 65 سجل فيدريكو بيراردي الهدف الثاني لساسولو.

اقرأ أيضا.. ميلان يهزم كالياري بثلاثية ويواصل الضغط على إنتر في الدوري الإيطالي

نابولي يستعيد نغمة الانتصارات

وضمن منافسات الجولة ذاتها، استعاد فريق نابولي، حامل اللقب، نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر ثلاث جولات بالبطولة، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه أودينيزي 4 /1.

ورفع نابولي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.

وتقدم نابولي عن طريق بيوتر زيلنسكي في الدقيقة 19 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله فيكتور أوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 74 سجل كفارا الهدف الثالث لنابولي، لكن لازال سامارزيتش سجل هدف تقليص الفارق لأودينيزي في الدقيقة 80، وبعده بدقيقة واحدة اختتم جيوفاني سيميوني رباعية فريقه.

لاتسيو يهزم تورينو

من جانبه، فاز لاتسيو على ضيفه تورينو 2 /صفر.

وسجل ماتياس فيتسينو الهدف الأول للاتسيو في الدقيقة 56، قبل أن يضيف ماتيا زاكاني الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ورفع لاتسيو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر، بفارق نقطة خلف تورينو العاشر.