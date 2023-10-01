جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الأحد 1-10-2023

ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة "الليجا" والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي واستأنفت مبارياتها أمس السبت حيث خاض فريق برشلونة المباراة الافتتاحية لهذا الاسبوع واستطاع ان يفوز على فريق اشبيلية ويحصد ثلاث نقاط جديدة فيما فاز فريق ريال مدريد بثلاثية نظيفة على صاحب الأرض فريق جيرونا ويوصل الدوري الإسباني مباراته قبل الأخيرة خلال اليوم وهناك تساؤلات من قبل مشجعي كرة القدم الاسبانية عن ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم.

جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم 2023

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ريال مدريد 8 7 0 1 16 6 10 21 2 برشلونة 8 6 2 0 19 8 11 20 3 جيرونا 8 6 1 1 18 11 7 19 4 ريال سوسيداد 8 4 3 1 16 10 6 15 5 أتلتيك بلباو 8 4 2 2 13 9 4 14 6 أتليتكو مدريد 6 4 1 1 15 5 10 13 7 رايو فاييكانو 8 3 3 2 9 11 -2 12 8 فالنسيا 7 3 1 3 9 7 2 10 9 قادش 7 2 3 2 6 8 -2 9 10 خيتافي 8 2 3 3 10 13 -3 9 11 ريال بيتيس 7 2 3 2 7 12 -5 9 12 فياريال 8 2 2 4 10 13 -3 8 13 إشبيلية 7 2 1 4 11 10 1 7 14 يال مايوركا 8 1 4 3 11 14 -3 7 15 أوساسونا 7 2 1 4 7 10 -3 7 16 ألافيس 7 2 1 4 6 10 -4 7 17 سيلتا فيغو 7 1 2 4 7 11 -4 5 18 لاس بالماس 7 1 2 4 2 6 -4 5 19 غرناطة 7 1 1 5 10 18 -8 4 20 ألميريا 7 0 2 5 8 18 -10 2

ونجح ريال مدريد في استعادة الصدارة من جديد بعد فوزه على فريق جيرونا ليصعد الى النقطة 21 بفارق نقطة واحدة عن فريق برشلونة صاحب العشرين نقطة.

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