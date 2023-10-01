الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول والسيتي

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول والسيتي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول والسيتي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وأيضا محركات البحث حيث شهدت الجولة الحالية التي يخوضها الفرق ضمن منافسات "البريميرليج" وهي الجولة السابعة مفاجآت كبيرة حيث سقط الكبار في مصايد الهزائم حيث تلقى فريق مانشستر سيتي أول هزيمة له في الدوري الانجليزي على يد فريق وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف كما تلقى فريق ليفربول الهزيمة الاولى ايضا له على يد فريق توتنهام بنفس النتيجة كما تلقى مانشستر يونايتد الهزيمة الرابعة له من سبع مباريات خاضها ليتأثر بعض الفرق في موقعهم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

الترتيب

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

مانشستر سيتي

7

6

0

1

17

5

12

18

2

توتنهام

7

5

2

0

17

8

9

17

3

أرسنال

7

5

2

0

15

6

9

17

4

ليفربول

7

5

1

1

16

7

9

16

5

أستون فيلا

7

5

0

2

18

11

7

15

6

برايتون

7

5

0

2

19

14

5

15

7

وست هام

7

4

1

2

13

10

3

13

8

نيوكاسل

7

4

0

3

18

7

11

12

9

كريستال بالاس

7

3

2

2

7

7

0

11

10

مان يونايتد

7

3

0

4

7

11

-4

9

11

فولهام

6

2

2

2

5

10

-5

8

12

نوتنغهام فورست

6

2

1

3

7

9

-2

7

13

ولفرهامبتون

7

2

1

4

8

13

-5

7

14

برينتفورد

6

1

3

2

9

9

0

6

15

تشيلسي

6

1

2

3

5

6

-1

5

16

إيفرتون

7

1

1

5

6

12

-6

4

17

لوتون

6

1

1

4

5

12

-7

4

18

بورنموث

7

0

3

4

5

15

-10

3

19

بيرنلي

6

0

1

5

4

15

-11

1

20

شيفيلد

7

0

1

6

5

19

-14

1

ولفرهامبتون يوقف انتصارات مانشستر سيتى ويسقطه بالهزيمة الأولى فى الدورى الإنجليزى

بهدف عكسى.. ليفربول يسقط بـ9 لاعبين أمام توتنهام بالدورى الإنجليزى

ورغم هزيمة السيتي إلا أنه لا يزال متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويأتي فريقي توتنهام وارسنال بعده ليكون الفارق بينهما نقطة واحدة وبدأ يتلقى السيتي تهديدا لفقد صدارته خلال الجولات المقبلة إن لم يحسن نتائجه.

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