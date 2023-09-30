ولفرهامبتون يوقف انتصارات مانشستر سيتى ويسقطه بالهزيمة الأولى فى الدورى الإنجليزى

خسر فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه ولفرهامبتون ووندرز في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق ولفرهامبتون بهدف دون رد.

وألحق ولفرهامبتون الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي منذ انطلاقة الموسم الجاري، وأوقف سلسلة انتصاراته المتتالية في رحلة دفاعه عن لقب الدوري الانجليزي عند 6 انتصارات متتالية.

وضغط لاعبو مانشستر سيتي من الدقائق الأولى من أجل تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع فريق ولفرهامبتون للدفاع واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة لضرب دفاعات مانشستر سيتي.

وسجل روبن دياز هدف فريق ولفرهامبتون الأول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13 بعدما اخترق بيدرو نيتو منطقة جزاء مانشستر سيتي ولعب كرة عرضية ارتطمت بساق دياز وسكنت الشباك.

وفي الشوط الثاني من المباراة، استمرت السيطرة من قبل لاعبي فريق مانشستر سيتي كما استمروا على نفس النهج الهجومي والضغط على دفاعات فريق ولفرهامبتون بينما اعتمد الأخير على الانطلاقات المرتدة واستغلال تقدم لاعبي السيتي للهجوم.

وسجل جوليان ألفاريز هدف التعادل لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 58 من عمر المباراة من ركلة حرة مباشرة سددها وسكنت الشباك على يمين الحارس.

واستمر ضغط لاعبي مانشستر سيتي الهجومي على المرمى، وكذلك تضييق لاعبي ولفرهامبتون للمساحات ومحاولة حرمان لاعبي السيتي من الوصول للمرمى واللعب على الهجمات المرتدة.

وسجل هوان هي تشان هدف ولفرهامبتون الثاني في الدقيقة 66 من هجمة مرتدة أوصلت الكرة لزميله كونيا داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وارتدت من دفاع السيتي ومررها لهوانج الذي حولها في الشباك.

النصف ساعة المتبقية من عمر المباراة شهدت تقدم كل خطوط مانشستر سيتي وضغط لاعبيه من أجل تسجيل هدف التعادل والخروج من المباراة بنقطة على الأقل.

وسدد لاعبو فريق مانشستر سيتي 6 كرات على المرمى من 20 محاولة وخرجت 14 كرة من الملعب، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق ولفرهامبتون.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق ولفرهامبتون.

ورفع ولفرهامبتون رصيده للنقطة 7 ليصعد للمركز الـ13، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة في صدارة جدول الترتيب.