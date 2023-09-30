ولفرهامبتون يتقدم على مانشستر سيتى بهدف عكسى فى الشوط الأول

تقدم فريق ولفرهامبتون ووندرز على ضيفه مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وفرض مانشستر سيتي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، وكان الطرف الأكثر محاولة على المرمى ولكن أغلب محاولاته لم تتسم بالجدية في إنهاء الهجمات.

وضغط لاعبو مانشستر سيتي من الدقائق الأولى من أجل تسجيل هدف التقدم، فيما تراجع فريق ولفرهامبتون للدفاع واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة لضرب دفاعات مانشستر سيتي.

وأرسل روبن دياز كرة طولية في الدقيقة الرابعة ناحية ماتياس نونيز في المنطلق خلف دفاعات ولفرهامبتون ولعب كرة عرضية أبعدها دفاع ولفرهامبتون قبل أن تصل لهالاند، وتحصل كيل والدر على ركلة حرة في أثناء متابعة اللعبة نفذها جوليان ألفاريز عرضية ووصلت ناحية جيريمي دوكو على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء وسدد الكرة وارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية ونفذها ألفاريز وأبعدها الدفاع مرة أخرى وارتدت لدوكو وسددها في الدفاع ثم وصلت لأكانجي وحاول السيطرة عليها ولكن الكرة خرجت من الملعب.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل هدف التقدم، وضغطوا على دفاعات ولفرهامبتون الذي اعتمد لاعبوه على تضييق المساحات لحرمان لاعبي السيتي من الوصول للمرمى.

وسجل روبن دياز هدف فريق ولفرهامبتون الأول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 13 بعدما اخترق بيدرو نيتو منطقة جزاء مانشستر سيتي ولعب كرة عرضية ارتطمت بساق دياز وسكنت الشباك.

وبعد الهدف، انفجرت المحاولات الهجومية للاعبي مانشستر سيتي من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن تراجع دفاعات ولفرهامبتون حرمهم من الوصول للمرمى.

وسدد جيريمي دوكو كرة قوية من الجانب الأيسر لمنطقة جزاء ولفرهامبتون بعد تسلمه عرضية كيل والكر، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال الدقائق التالية من عمر المباراة.

وسدد ماتيو كوفاسيتش كرة قوية في الدقيقة 30 ارتطمت بالدفاع وارتدت لفودين الذي حاول تسديدها مرة أخرى وجاءت تسديدته ضعيفة.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي وضغطهم على دفاعات فريق ولفرهامبتون في الدقائق الاخيرة من عمر الشوط، وكاد ماتياس نونيز أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما حول عرضية ناثان آكي برأسه ناحية المرمى وجاءت بين يدي الحارس.

وانطلق لاعبو فريق ولفرهامبتون بهجمة مرتدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وصلت للمهاجم هوانج، الذي راوغ أكانجي وسدد الكرة ناحية المرمى، ولكنها ارتطمت بقدم أكانجي.

ولم يسدد فريق ولفرهامبتون أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة، مقابل تسديدة من 11 محاولة فريق مانشستر سيتي.



واستحوذ فريق مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 70% مقابل 30% لصالح فريق ولفرهامبتون.