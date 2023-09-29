جوارديولا: إذا لم نفز بالدوري الممتاز بحلول ديسمبر فستكون كارثة

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة مضيفه ولفرهامبتون، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي، غدًا السبت، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ساخرًا من وصفها بـ “السهلة”:"في العادة، تكون جميع المباريات سهلة! إذا لم نفز بالدوري الممتاز بحلول ديسمبر، فستكون كارثة!".

وتابع: "برناردو سيلفا وجون ستونز خارج المباراة".

وأضاف: "ستونز أفضل، إنه يشعر بالارتياح، يتدرب وحده..اليوم الجمعة، ربما يعود الأسبوع المقبل أو بعد لايبزيج، إنه ما هو عليه الأمر إنه أمر مؤسف ولكن عليك أن تجد حلًا.. اللاعبون يريدون العودة، لكن يجب أن تتعافى وتعود".

كما تطرق للحديث عن الإقصاء من كأس الرابطة على يد نيوكاسل، قائلًا: "المباراة كانت جيدة أمام نيوكاسل.. لقد لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، ولم يتمكنوا من قبول الإيقاع. إنها كرة القدم، تفوز بالمباريات وتخسر المباريات، لقد شعرنا بخيبة أمل، ولكن التركيز على المباراة التالية".

وعن المفاضلة بين جيريمي دوكو وجاك جريليش، قال: "جيريمي يمكنه اللعب على اليمين.،من سيلعب أكثر هو من سيلعب بشكل أفضل.. فيل فودين يمكنه اللعب على اليسار أيضًا.. الرجل الذي يؤدي بشكل جيد ويشعر بالتحسن لديه فرصة جيدة".

وعن التعاقدات الجديد لـ مانشستر سيتي بشكل عام، قال: "أنا أكثر من معجب باللاعبين الجدد، الذين يلعبون على مستوى عالٍ. بعضهم [يحتاج إلى عام]، والبعض الآخر يمكنه الارتقاء لنظام الفريق مباشرة".

وعن غياب رودري عن المباراة القادمة وأمام أرسنال بسبب الطرد أمام نوتنجهام في الجولة الماضية، قال: “فقط بالنسبة لعدد الدقائق التي يلعبها، الأمر ليس سهلًا (يقصد استبداله)، ليست فرصة للتجربة، لا، نحن نحاول القيام بأشياء مماثلة في المواسم الماضية”.

وعن كالفين فيليبس، قال: “لديه فرصة لبدء المباراة ضد ولفرهامبتون مثل الآخرين، إنه جزء من المجموعة، وهو يساهم بشكل لا تصدق عندما لا يلعب، ليس لدي أي شكوى. في بعض الأحيان نبحث عن شيء محدد، إذا كان هناك شيء آخر الفريق يملك المهارات.. كالفين فيليبس هو اللاعب المثالي إذا كانت المباراة هي كل شيء، مع التفاصيل التي يعاني منها أكثر.. نيوكاسل كان قويا، لقد كان متواجدا، بقوته البدنية، وساعدنا على الفوز على فورست”.