عاجل.. نيوكاسل يفوز على مانشستر سيتى ويقصيه من كأس الرابطة

ودع مانشستر سيتي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كاب"، بهزيمته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل،. في المباراة التي جمعتهما في الدور الثالث للمسابقة

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 53 من متابعة لتمرير جويلنتون، ليقود نيوكاسل للدور الرابع “دور ثمن النهائي”، واضعًا مانشستر سيتي خارج البطولة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة، فشهد البدء بأغلب البديلة، كما جلس النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: مانويل أكانجي - ناثان آكي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: ريكو لويس - كالفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - سيرجي جوميز

خط الهجوم: أوسكار بوب - جاك جريليش - جوليان ألفاريز