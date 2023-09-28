الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. نيوكاسل يفوز على مانشستر سيتى ويقصيه من كأس الرابطة

نيوكاسل
نيوكاسل

ودع مانشستر سيتي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كاب"، بهزيمته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل،. في المباراة التي جمعتهما في الدور الثالث للمسابقة

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 53 من متابعة لتمرير جويلنتون، ليقود نيوكاسل للدور الرابع “دور ثمن النهائي”، واضعًا مانشستر سيتي خارج البطولة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة، فشهد البدء بأغلب البديلة، كما جلس النرويجي إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: مانويل أكانجي - ناثان آكي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: ريكو لويس - كالفن فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - سيرجي جوميز

خط الهجوم: أوسكار بوب - جاك جريليش - جوليان ألفاريز

مانشستر سيتى نيوكاسل كأس رابطة المحترفين إيزاك هالاند

الأكثر قراءة

عاجل.. المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

عاجل.. نيوكاسل يفوز على مانشستر سيتى ويقصيه من كأس الرابطة

عاجل.. مسئولة بولاية نهر النيل السودانية: انهيار 8500 منزل وخسائر مادية فادحة جراء الفيضانات

"الشاهد".. العريف أبو العباس يكشف سر سفر كتيبته لليبيا عام 1971

سفير مصر لدى تركيا يقدم أوراق اعتماده إلى أردوغان (صور)

موعد بداية الفصل الدراسي الأول فى المدارس الأزهرية 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم