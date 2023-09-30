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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"المترجم الشفاف".. فعالية ثقافية بمعهد جوته الألماني احتفالًا باليوم العالمي للترجمة

اليوم العالمي للترجمة
اليوم العالمي للترجمة

ينظم معهد جوته الألماني بالقاهرة، فعالية ثقافية بعنوان "المترجم الشفاف"، احتفالًا باليوم العالمي للترجمة، والمعروف أيضا باسم "يوم هيرونيموس"، يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7:30م.

وذلك بحضور المترجمة الأدبية الدكتورة هبة شريف، التي ستطرح تصوراتها بشفافية مع الجمهور، وستطرح للنقاش قراراتها بشأن نص مراد ترجمته.

كما ستناقش الدكتورة هبة شريف، ترجمتها لرواية  تحمل اسم " Melody" للأديب السويسري مارتين زوتر.

فعالية المترجم الشفاف

وقال معهد جوته عن الفاعلية: وبصفتك مشاركًا، لا يقتصر حضورك بهذه الفعّالية على مراقبة ما تقوم به المترجمة أثناء عملها فحسب- كرؤية ما يتم كتابته مثلا وما يتم البحث عنه وتصفحه على الإنترنت وفي المراجع الإلكترونية، وتسجيل أكثر من إمكانية للترجمة وتدوين تعليقات أو أسئلة أو ملاحظات- ولكن بإمكانك أيضا المشاركة بطرح أسئلة وبتقديم مقترحاتك الخاصة لترجمة النص المعروض، أو حتى تسجيل اعتراض. 

وفي الوقت ذاته ستعلق الدكتورة هبة على ما يطرحه المشاركون، وعلى مواضع المشكلات التي يتم مواجهتها، بشكل مباشر في بالنص المعروض خلال الفعالية.

وخلال الفعالية، سيتم عرض مدى دقة المترجمين والمترجمات وعملهم بمسؤولية، وكذلك الطريقة التي يسبرون بها أغوار النص المراد ترجمته وكيفية تعاطيهم معه.

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ومن أجواء رواية Melody

في فيلا بمنطقة جبل تسوريشبرج بقلب سويسرا يسكن الدكتور شتوتس محاطا بصور لإمرأة شابة. كانت "ميلودي" خطيبته بالماضي، ولكنها اختفت قبيل زفافهما -قبل 40 عاما- وإلى اليوم لم يتجاوز شتوتس ذلك. وفي أحداث الرواية يعيّن شتوتس العجوز طالبا لتنظيم التركة. كان الطالب بحاجة ملحة لهذه الوظيفة. لكن شيئا فشيئا يبدأ "توم" (الطالب) في التساؤل عمّا إذا كان د.شتوتس يتسم حقا بما يدعيه. 

عن الدكتورة هبة شريف

هي كاتبة ومترجمة وناقدة أدبية، حصلت على الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1996، وعملت مدرسًا للأدب المقارن والأدب الناطق بالألمانية حتى عام 2002 في كلية الآداب، جامعة القاهرة.

وترأست منذ عام 2002  وحتى أبريل 2016  فرع المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة (بروهلفتسيا)، ولها العديد من الترجمات عن الألمانية، من بينها على سبيل المثال كتب لـ "بيتر هاندكه" و"كريستا فولف" و"راينهارد شولتسه" و"أوتا فريفرت". كما صدرت لها أربعة مؤلفات في النقد الثقافي بالعربية.

الدكتورة هبة شريف اليوم العالمي للترجمة رواية جامعة القاهرة الأدب المقارن معهد جوتة الألماني

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