الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأدب الألمانى المُترجَم للعربية".."معهد جوته" ينظم لقاء مع سمير جريس

الأدب الألماني
الأدب الألماني

يستضيف معهد جوته الألماني بالإسكندرية، المترجم سمير جريس، في لقاء عبر الإنترنت، على مدى ٩٠ دقيقة، يتحدث الكاتب عن عمله كمترجم للأدب الناطق بالألمانية، وعن دور المترجم، وذلك غدًا السبت، في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويدير اللقاء الشاعر والمترجم عبدالرحيم يوسف، وسيكون اللقاء باللغة العربية.

الاحتفال باليوم العالمي للترجمة

ويحتفل معهد جوته في ٣٠ سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للترجمة لتسليط الضوء على الدور المهم الذي يؤديه المترجم والمترجمات في المجتمع، وفي حياتنا اليومية، أينما وُجدت القراءة أو الكتابة أو التحدث أو الغناء، وُجد المترجم.

"لوثر ومحمد".. كتاب مترجم جديد عن دار روافد للنشر

للتسجيل لحضور اللقاء على الرابط التالي:

https://goethe-institut.zoom.us/.../tZcqd...

عن سمير جريس

هو كاتب ومترجم، ولد في القاهرة عام ١٩٦٢، درس الألمانية وآدابها وعلم الترجمة في القاهرة، ثم في جامعة ماينتس بألمانيا، وحصل من الأخيرة على درجة الماجستير عن رسالة تقدم بها بعنوان "إشكاليات ترجمة الأدب الألماني إلى العربية– قصة "ميزان آل باليك" لهاينريش بُل نموذجًا.

ترجم عن الألمانية ما يقرب من أربعين عملًا من الأعمال الأدبية الحديثة، منها: "وكان مساء..."لهاينريش بُل (الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام ١٩٧٢)، و"عازفة البيانو" لإلفريده يلينك (نوبل ٢٠٠٤)، و"الكونترباص" لباتريك زوسكيند، و"دون جوان" للكاتب النمساوي بيتر هاندكه (نوبل ٢٠١٩)، ألّف كتابًا عن الأديب الألماني جونتر جراس (نوبل ١٩٩٩) بعنوان "جونتر جراس ومواجهة ماضٍ لا يمضي"، وهو حتى الآن الكتاب الوحيد عن جراس (القاهرة، ٢٠١٧)، كما حصل على عدة جوائز عربية وألمانية عديدة تقديرًا لترجماته.

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مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

عن عبدالرحيم يوسف

هو شاعر ومترجم مصري من مواليد الإسكندرية في ١٩٧٥ حيث يعمل ويعيش، تخرج في كلية التربية بجامعة الإسكندرية قسم اللغة الإنجليزية عام ١٩٩٧ وعمل مدرسًا للغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم من ١٩٩٨ حتى ٢٠١٨، ومتزوج من الكاتبة أميمة عبدالشافي ولهما طفل واحد. 

أصدر عبدالرحيم يوسف، ثمانية دواوين شعرية بالعامية المصرية، وثلاثين كتابًا مترجمًا من الإنجليزية إلى العربية، منها "ثلاث دراسات حول الأخلاق والفضيلة" تأليف برنارد ماندفيل (٢٠١٤)، الذي فاز عنه بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب فرع ترجمة الأعمال الفكرية عام ٢٠١٧، كما عمل محررًا لموقع ومطبوعة "ترى البحر" منذ ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧، وترجم عددًا من التقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ومكتب اليونسكو بألمانيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

سمير جريس المترجم الكتابة الألمانية الأدب الألماني جائزة نوبل

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