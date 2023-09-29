الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفالية المولد النبوى بمسرح السامر (صور)

احتفالية المولد النبوي
احتفالية المولد النبوي الشريف

شهد عمرو البسيوني، رئيس  الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية المولد النبوي الشريف، "ليلة في حب الحبيب"، التي نظمتها الهيئة، مساء أمس الخميس، بمسرح السامر بالعجوزة، بحضور ويلمر فرنانديز سفير جمهورية فنزويلا بالقاهرة، والعديد من الفنانين والقيادات الثقافية وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين.

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وقال "البسيوني"، إن هيئة قصور الثقافة أعدت برنامجًا خاصًا هذا العام احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف بجميع المحافظات، يتنوع في المحتوى المقدم بمواقع الهيئة، وتأتي هذه الاحتفالية الكبرى المقامة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، مشاركة من الهيئة للشعب المصري في احتفالاته بهذه المناسبة العظيمة، وقدم رئيس الهيئة شكره للتعاون في خروج الحفل بهذا الشكل المشرف، وللزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ.

وفي كلمته رحب الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، بضيوف الحفل، مقدمًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبثه المباشر، معربًا عن سعادته بالوقوف على خشبة مسرح السامر العريق الذى كان شاهدًا على أعمال أعظم الشخصيات الفنية.

من جانبه عبر شيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي، عن سعادته بوجوده واحتفاله بذكرى المولد النبوي للمرة الأولى بهيئة قصور الثقافة، موجهًا الشكر والتحية لوزيرة الثقافة.

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بدأت الفعاليات بافتتاح معرض للخط العربي، ومجموعة متميزة من الفقرات الاستعراضية قدمتها فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح، ثم توالت الفقرات الفنية للحفل الذي قدمه الفنان علاء زينهم، وقدمت فرقة البحيرة للإنشاد الديني فقرات فنية متنوعة بقيادة المايسترو هشام علام، منها "يا رايحين للنبىي الغالي".

وفي فقرة الحفل الرئيسة قدم أوبريت "ليلة في حب الحبيب" الذي قدمه شيخ المداحين، بمشاركة فرقتي المداح، والبحيرة للإنشاد الديني وفرقة التنورة التراثية، وبحضور مميز للفناناتين القديرتين مديحة حمدي، ولبنى الشيخ، والطفلة هند الأنور من ذوي القدرات الخاصة، أداء قرآني الفنان القدير خالد الذهبي، استعراضات رشا نور، إضاءة عز حلمي، وهو من تأليف سراج الدين عبد القادر، والحفل من إخراج محمد صابر.

 وشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الحضور، واختتم الحفل الذي سادت به أجواء روحانية مميزة بتقديم "الكحلاوي" باقة من المديح النبوي والأغاني الدينية من أبرزها "لأجل النبي، قمر سيدنا النبي، صلوا على محمد، طلع البدر علينا"، وذلك بحضور الفنان ياسر صادق، والفنان الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ونخبة من المثقفين.

احتفالية المولد النبوي الشريف
احتفالية المولد النبوي الشريف
احتفالية المولد النبوي الشريف
احتفالية المولد النبوي الشريف
احتفالية المولد النبوي الشريف
احتفالية المولد النبوي الشريف
احتفالية المولد النبوي الشريف
احتفالية المولد النبوي الشريف
قصور الثقافة المولد النبوي الشريف الاحتفالية أحمد الكحلاوي الكحلاوي المديح النبوي

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