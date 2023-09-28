معرض فن تشكيلى فى ختام فعاليات "قصور الثقافة" بالغربية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الأربعاء، أنشطتها وفعالياتها بمحافظة الغربية خلال شهر سبتمبر الحالي بمعرض للفن التشكيلي لعدد من المواهب الصغيرة والشابة.

شارك في فعاليات الختام عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة إلى جانب عدد من الرواد والمهتمين بالشأن الفني لمكتبة محلة أبو علي الثقافية لمتابعة فعاليات المعرض.

وقدمت كل من الفنانة سلمى الدريني، والفنانة حبيبة الدريني شرحا وافيا للحضور حول معنى كل لوحة فنية، كما أوضحتا بأنهما قد استخدمتا ألوان الباستيل، والكولاج، وألوان الزيت، والألوان المائية، وأقلام الرصاص والفحم، وألوان الجواش في تنفيذ اللوحات، التي تجاوز عددها الـ60 لوحة فنية، عبرت عن مدارس الفن التشكيلي، ومنها: الواقعية، والتجريدية، والكلاسيكية، والسريالية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

- في عام 1945م صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا، وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

تغير اسمها سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة". وتم اختيار مديري الثقافة في المحافظات المختلفة.