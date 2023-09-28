ورش حكى للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بمعرض دمنهور للكتاب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعالياتها المتنوعة ضمن الدورة السادسة من معرض دمنهور للكتاب؛ الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبة مصر العامة.

مناقشة قصة" الكتاب صديقي" للأطفال

بدأت الفعاليات بورشة حكي تضمنت مناقشة قصة "الكتاب صديقي" إشراف إيمان القمحاوي، ثم تدريب لتصميم كتاب من تأليف الأطفال إشراف شيرين سامي.

فعاليات قصور الثقافة بمعرض دمنهور للكتاب

كما شهدت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، إقبالا كبيرا من الجمهور لشراء أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة المشاركة بالمعرض، إلى جانب إقامة عدد من الورش منها ورشة لتعليم تنسيق الألوان، و أخرى بعنوان "اسمع" تم خلالها مناقشة عدد من رباعيات صلاح چاهين.

فعاليات قصور الثقافة بمعرض دمنهور للكتاب

وضمن الفعاليات الفنية التي تشارك بها هيئة قصور الثقافة، قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية عرضا تضمن باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية التي تفاعل معها الحضور منها الإسكندراني، الحجالة، الفلاحي، الصعيدي والحصان وفقرة التنورة بقيادة الفنان ياسر عثمان.

ويستقبل معرض "دمنهور السادس للكتاب" رواده يوميا حتى الخامس من أكتوبر المقبل من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وتشارك به هيئة قصور الثقافة بمجموعة متنوعة من أحدث الكتب والإصدارات بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب الورش الفنية وعروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية التي تقدم يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فعاليات قصور الثقافة بمعرض دمنهور للكتاب

المولد النبوي في الثقافة الشعبية ضمن فعاليات ثقافة الفيوم

على جانب آخر، عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان ''المولد النبوي في الثقافة الشعبية''، ضمن احتفالات الهيئة بذكرى المولد النبوي الشريف.

تحدث الأديب أحمد قرني، عن أبرز مظاهر الثقافة الشعبية احتفالا بالمولد النبوي ومنها: تبادل التهاني بين الأقارب والأصدقاء، وشراء عروس المولد، ورشة رسم للفنانة مروة السيد، وفقرة رسم على الوجه وعدد من المسابقات الترفيهية والثقافية إشراف حسناء ربيع.

فعاليات قصور الثقافة بمعرض دمنهور للكتاب

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم ندوة بعنوان ''الرواية اللاتينية المعاصرة''، تحدث خلالها كل من الشاعر محمد شاكر رئيس نادي الأدب المركزي، والروائي محمد جمال الدين، عن المدرسة الواقعية السحرية ونشأتها وتطورها في أمريكا اللاتينية، إلى جانب استعراض ومناقشة بعض الأعمال الأدبية.

فعاليات قصور الثقافة بمعرض دمنهور للكتاب

أعقب ذلك لقاء تحدث خلاله محمد شاكر عن حياة الأديب العالمي نجيب محفوظ وأبرز أعماله.

وفي الختام تم مناقشة أعمال الشعراء من الشباب الموهوبين، منها ''ضوء القمر، عتاب، العشق الصامت''، بمشاركة كل من أسامة سند، كريم سليم، وعبد الكريم عبد الحميد.