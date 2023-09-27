محمد الباز ضيف معرض دمنهور للكتاب غدًا

يواصل معرض دمنهور الدولي للكتاب في دورته السادسة فعالياته، حيث يتضمن برنامج غدًا الخميس الموافق 28 سبتمبر ثالث أيام المعرض عقد ندوة بعنوان “أكتوبر والجمهورية الجديدة” يحاضر فيها اللواء عادل العمدة وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا.

كما سيقدم نادي أدب شبراخيت فقرة مفتوحة للمواهب ويدير اللقاء سعيد الصباغ وذلك الساعة 1 ظهرًا بقاعة المؤتمرات وسيتم تكريم اسم الراحل محمود عبد الرازق وذلك بحضور سعيد عبد المقصود ومحمد عقدة وذلك الساعة 2ظهرًا، بالإضافة إلى مناقشة بعنوان "الثقافة المصرية.. الهوية والجذور" بحضور الدكتور محمد أبو على وعبد المنعم كامل وطارق أبو السعد ويدير المناقشة عمرو الشيخ، الساعة 4 عصرًا بقاعة المؤتمرات بالاضافة إلى ورشة تمثيل بعنوان "يلا نمثل" للأستاذ محمد البياع الساعه 6 مساء بالمسرح الروماني.

فعاليات اليوم الثالث لمعرض الكتاب بدمنهور

كما تتضمن فعاليات اليوم الثالث قراءات سردية

يحاضر فيها كلًا من محمد اللبودى، محمود القلينى ومحمد السنباطي وعمرو الرديني، محمد رجب عباس، ويدير اللقاء امال اللهيب وذلك في تمام الساعة 6 مساءا بقاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى ورشة حكي للحكوات هيثم شكري الساعة 7مساء بالمسرح الروماني.

وتختتم فعاليات اليوم بلقاء مع الإعلامي الدكتور محمد الباز الساعة 8 مساء بقاعة المؤتمرات وعرض فني لفرقة كورال أطفال كفر الدوار الساعة 8 مساء بالمسرح الروماني.

افتتاح معرض الكتاب بدمنهور

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قاموا بافتتاح معرض دمنهور الدولي للكتاب في نسخته السادسة، أمس الثلاثاء، يشهد معرض الكتاب بدمنهور العديد من الفعاليات والندوات بمشاركة أكثر من 30 دور نشر وعروض فنية وحفل ترفيهي للأطفال وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2023، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة والفن.