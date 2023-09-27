الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصابة 11 شخصًا بكسور وجروح إثر حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 11 شخصًا
إصابة 11 شخصًا

أصيب مساء اليوم، 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل جامبو، وأخرى ميكروباص بالطريق الدولي أمام بنزينة النظامي بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابسها. 

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل جامبو، أخرى ميكروباص بالطريق الدولي أمام بنزينة النظامي بدائرة مركز شرطة إدكو وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "ع.م" 65 سنة مصاب  بكدمات وسحجات "ع.م" 28 سنة مصاب بكدمات وسحجات "ع.م" 18 سنة كدمات وسحجات "ا.ر" 63 سنة مصاب بكدمات وسحجات "ح.ع" 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات، "ش.ع" 58 سنة مصاب بكدمات، "ع.ع" 16 سنة مصاب بكدمات، "ا.ف"  18 سنة مصاب بكدمات، "ع.ر" 39 سنة مصاب بكدمات كدمات وسحجات، "ح.م" 52 سنة مصابة بكدمات وسحجات، "م.س" 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات تحت الملاحظه.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

إدكو حادث تصادم بالبحيرة اصابة ١١ شخصا باللحيرة محمود هويدى إصابة 11

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