إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ5 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق مراكز محافظة البحيرة

نتائج الحملات

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز عن إزالة 26 حالة تعد على مساحة 3440 م2 ، عبارة عن إزالة 10 حالات تعد بمساحة 1574 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية وأسوار طولية وعرضية، وشدات خشبية بنطاق قرى الوفائية والمسين وطيبة بالدلنجات، و 9 حالات تعد بمساحة 1090 عبارة عن شدات خشبية وإيقاف أعمال مخالف بنطاق قرى محلة الأمير والساحل وأدفينا بمركز رشيد.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كما تم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 330 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وشدات خشبية بكفر الدوار، وحالتي تعد بمساحة 326 م2 عبارة عن شدات خشبية وردم حفر بنطاق قرى فيشا وكوم النصر بالمحمودية، وحالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 120 م2 بنطاق قرية الحمراء بوادي النطرون.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس، مع القيام بالمتابعة المستمرة لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.