الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تنظيم فعالية "المكتبة اللا نهائية" في معهد جوته الألماني بالقاهرة.. 9 سبتمبر

معهد جوته
معهد جوته

ينظم معهد جوته الألماني بالقاهرة، برنامجا جديدا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة بعنوان "المكتبة اللا نهائية"، من خلال مكتبة المعهد في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر.

 

“اسمح للذكاء الاصطناعي أن يأخذك في رحلة عبر الزمن واكتشف المعرفة الموجودة قبل الكلمة المطبوعة”، فإن المكتبة اللا نهائية، هي تركيب متعدد الوسائط يربط بين عناصر من الواقع الافتراضي ووسائط أخرى تمكننا من تعريف المكتبات مجددًا، بوصفها غرف تفاعلية تشرك زائريها من خلال أشكال متعددة الحواس، كما يدمج المشروع تاريخ البشرية ونقل المعرفة في سياق سردي أوسع لميلاد كوكبنا ونشوء كافة أشكال الحياة وارتقائها". 

"المكتبة اللا نهائية" ليست مليئة بالكتب، كما أنها لا تشبه المكتبة التقليدية، إنها تجربة تجري في كهف افتراضي، مع إمكانية الوصول إلى غرف صغيرة تعمل كبوابات أو عوالم صغيرة، مما يسمح بالسفر عبر الزمن، لاكتشاف شكل الحياة قبل الكلمات المطبوعة والتعرف عن قرب على المكتبات القديمة من خلال استخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

 

تمكننا تجربة "المكتبة اللا نهائية" من الدخول في عالم مليء بالأساطير والحكايات والأغاني والموسيقى بواسطة الواقع الافتراضي، كما تدعو زوار المكتبة ليكونوا شركاء في صياغة تصورات لمستقبل المكتبات كمساحات تفاعلية من خلال أشكال رواية القصص متعددة الحواس.

 

عن معهد جوته

يقدم معهد جوته الألماني بالقاهرة، عددًا من الفعاليات في إطار التبادل الثقافي الذي يدعمه المعهد، بالتعاون مع شركاء يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية، ومبادرات اجتماعية مدنية في الدول المضيفة، كما يساهم المعهد في تأهيل، تقديم المشورة وربط  المبدعين بعضهم ببعض.

 

ويدعم معهد جوته، بناء هياكل مستدامة في الاقتصاد الثقافي والإبداعي عن طريق إجراءات استكمال تعليم أصحاب وصاحبات المؤسسات الثقافية، أو نقل المؤسسات الإبداعية إلى العالمية.

 

كما يحرص "معهد جوته" على ربط صنّاع الثقافة في شبكة عالمية ويقدم المعهد للفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني أجواء حماية وحرية من أجل تهيئة المناخ لتبادل الرأي بلا قيود، فلا يدع الحوار الديمقراطي ينقطع في الأوقات الصعبة، وذلك على نظام اجتماعي ديمقراطي حر يتسم بسيادة القانون.

معهد جوته الألماني بالقاهرة المكتبة اللانهائية التبادل الثقافي المكتبة الأنشطة الثقافية

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