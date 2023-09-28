الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

إزالة 34 حالة تعد بالبناء المخالف خلال حملات مكثفة بمراكز المنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا،  من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص.

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يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على ضرورة التنسيق المستمر لمواجهة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء.  

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ونفذت الوحدة المحلية ببنى مزار 11 حالة ازالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية.

وقاد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، يرافقه المهندس إيهاب عبدالقوي ويسرى محمد نائبا رئيس المركز وعبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية ببني صامت وزغلول سالم رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الاشغالات والازالات، حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية بالحسينية وحى غرب.

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وأسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية 6 حالات بقرية الحسينية على مساحة 7 قراريط ونصف و5 حالات بحى غرب على مساحة 5 قراريط و12 سهم.

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وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة،  أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز، أزالت 14 حالة تعدي شملت "4 حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بقطاع أبو عزيز بقرى أبو سلطان وشاكر والتل وأبو حسيبه، وإزالة حالة تعدي خارج الحيز بقرية بردنوها بعزبه نجع سالم و9 حالات تعدي بقطاع منبال بكل من سيله الغربيه وعزبه نخله وعزبه الكيلاني بحضور مدير الازالات ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه. 

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وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان تمكنت من إزالة حالتى تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة 30 سهم بقرية ريده وبنى مهدى التابعين للوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان.

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كما قامت الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار برصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة 246 متر بعزبة سلطان باشا والعبيد التابعين للوحدة المحلية بقرية صفط الخمار.

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وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة،  قام اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بالتصدى لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالدور التاسع، بشارع المشايه بحى غرب مدينة ملوى، جاء ذلك بحضور محمد عبدالغنى واسامه سيبويه نائبا رئيس المركز ورئيس شرطة المرافق وسيد طه رئيس الحى وصابر محمد مدير الاشغالات.

وأكد تاج جلال  أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز قامت بازالة حالة تعدى بدون ترخيص بقرية جريس والتحفظ على معدات البناء وٕاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء حملات مكثفة بمراكز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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