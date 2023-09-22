إزالة وإيقاف 26 حالة تعدٍ ومخالفات بناء عشوائي بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتأكيده على ضرورة التنسيق المستمر لكل أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمة للبناء موجهًا كلامه برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة.

قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية ببني مزار نفذت ٨ حالات إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث قام سامى رشاد نائب رئيس المركز ومينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومايكل حكيم رئيس حى جنوب وإدارة الإزالات والإشغالات بردم حالة حفر اساسات فى المهد بشارع الشواني وتم التعدي مرة أخرى صباحًا، وتم الردم مرة أخرى.

حملات إزالة التعديات

كما تمكن نائب رئيس المركز وحى جنوب وبالتنسيق مع إدارة الإزالات والإشغالات، بإيقاف حالة ترميم بدون ترخيص بشارع الريدي، وتم إغلاق الموقع وتشميعه، وأزال يسري محمد عبدالمجيد، نائب رئيس المركز، ومحمد أبو الليل، رئيس حي شمال وإدارة الإشغالات والإزالات، حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية خلف الإرشاد الزراعي على مساحة قيراط ونجح سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الإزالات بالمركز والحسينية في إيقاف تشوين بلوك حجرى على مساحة ٥ قراريط بمدخل قرية نزلة عمرو بجوار الوحدة الصحية قبل الشروع بالبناء، مع التحفظ على خلاطة بالوحدة وتصدى مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وقسم الإزالات لحالتيِّ تعدٍ في المهد بقرية اشروبه إلى جانب فك شدتين خشبيتين بقرية صندفا مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز تمكنت من رصد وأزاله 10 حالات تعدي جاءت كالتالي : ٤ حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعيه في المهد بقطاع ابو عزيز بقرى لطف الله وابو شحاته وكوم شفا وازاله ١ حالة تعدٍ خارج الحيز بحي شرق المدينه و أزاله 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقطاع منبال بقريه سيله الغربية بحضور هشام عبد الحليم رئيس قريه ابو عزيز وعادل عبد الوهاب رئيس قريه منبال وطه حسين رئيس حي شرق ومسئولي التنظيم ومدير الازالات.

وأعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحده المحليه بقرية بنى احمد الغربية وأجهزتها التنفيذية تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالة تعدى وردم اساس على ارض زراعية بمساحة ،١٨ سهم بقرية بنى احمد الغربيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائى وفى سياق متصل تمكن حى غرب المدينة من إيقاف أعمال مخالفة وقطع الاسئله الحديدية بجوار المدرسة الفنية بحى غرب المدينة بحضور عماد محمود نائب رئيس المدينة ومحمد صابر رئيس الحى كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية بنى محمد سلطان من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالتى تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة قيراط و١٢ سهم بقرى ريده وبنى مهدى التابعين للوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وفى نفس السياق تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية البرجاية من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالتى تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية الاولى بمساحة قيراط والثانية بمساحة ١٦ سهم وتم التعامل الفوري معهم وإحالة المخالفين للنيابة العامه وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

وأكد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة لإزالة التعديات تحت إشراف اشرف الدسوقى رئيس الوحدة القروية ببنى موسي والاستاذ ياسر سليمان رئيس الوحدة القروية بابوقرقاص البلد تمكنت خلالها من رصد وازالة حالتي تعدى بدون ترخيص بقرية بنى موسى وقرية ابوقرقاص البلد والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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