الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زيارة المناطق الأثرية بالمجان وفعاليات رياضية في احتفالات المنيا باليوم العالمي للسياحة.. غدا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة ستحتفل غداً الأربعاء باليوم العالمي للسياحة والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار الترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة والتعريف بدور المحافظة الثقافي والتاريخي على مر العصور.


وأعلن المحافظ، أنه سيتم فتح باب الزيارة للمناطق الآثرية والسياحية بالمجان غداً أمام الزائرين، بمناسبة يوم السياحة العالمي، مشيراً إلى أنه تم وضع برنامج بالتنسيق بين إدارة السياحة ومديريتى الشباب والرياضة والثقافة للترويج لتاريخ المحافظة الذي يمتد عبر العصور، حيث يضم برنامج الاحتفال مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وبمشاركة الجماهير من أبناء المحافظة .


وأضاف المحافظ أن المنيا هي ثالث محافظة غنية بآثارها على مستوى الجمهورية بعد محافظتي الجيزة والأقصر فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم والسيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين، لينعم الجميع بالأمن والسلام.


كما تضم العديد من المواقع الأثرية والسياحية الهامة منها منطقة بنى حسن بمركز أبو قرقاص، منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس منطقتي الأشمونين وتونا الجبل بمركز ملوي دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، منطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار.

 

يذكر أن المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، كانت قد استقبلت الأيام الماضية وفداً سياحياً متعدد الجنسيات من دول ألمانيا وإنجلترا واستراليا وهولندا، لزيارة منطقة آثار بني حسن بمركز أبوقرقاص، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.


ووجه المحافظ إدارة السياحة بالمحافظة والجهات المعنية، بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، مؤكداً أن القطاع السياحي والمناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم 

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