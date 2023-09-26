الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"السياحة والاستثمار الأخضر" تفتتح التنشيط السياحى لفعاليات اليوم العالمى للسياحة

احتفالية اليوم العالمي
احتفالية اليوم العالمي للسياحة

افتتحت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، التابعة لوزارة السياحة والآثار،  فعاليات احتفالية اليوم العالمي للسياحة بمركز الحرية للإبداع.

وأعلنت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، افتتاح فعاليات اليوم العالمي للسياحة، بدءا من اليوم حتى يوم 30 سبتمبر، بحضور الدكتورة إيناس دياب مديرة مركز الحرية للإبداع، والقنصل يانج يي، قنصل عام دولة الصين بالإسكندرية، ورموز المجتمع السكندري ومؤسسات المجتمع المدني، لتتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة لخدمة السياحة السكندرية.

وقالت العرجاوي، إن اليوم العالمي للسياحة، الذى ترعاه منظمة السياحة العالمية منذ العام 1980 يعد حدثا مهمًا لتجميع كافة الأطراف والشركاء لتعزيز فرص التعاون والمشاركة من أجل تحقيق شعار الاحتفالية "السياحة والاستثمار الأخضر".

تابعت العرجاوي أن العالم أجمع في حاجة ماسة من أجل تسخير القطاع السياحي بما لديه من إمكانيات مستدامه لخدمة الإنسان في مختلف المجالات الحياتية، من أجل مستقبل واع لمواجهة التغيرات العالمية.

جدول فعاليات اليوم العالمي للسياحة

تتضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، افتتاح سيمبزيوم كيمت وهو عبارة عن الرسم على أشرع المراكب بأحد الشواطئ الخاصة "شاطئ هيلتون كورنيش"، وحفلة غنائية موسيقية لأطفال متحف المجوهرات بالمركز الثقافي الروسي بحضور بافيل كيديسيوك مدير المركز، ثم افتتاح مهرجان الطعام food festival بالتعاون مع القنصلية الصينية والمبكز الثقافي الروسي، وورش يدوية للأطفال وختام مهرجان الرسم "سيمبزيوم كيمت".

وتواصل فعاليات يوم السياحة العالمي بجولة للتعرف بشارع فؤاد أقدم شوارع الإسكندرية وصولا إلى المتحف اليوناني الروماني، بحضور ضيفة الشرف السيدة نعمة النقيب سفيرة السياحة بالإذاعة، لتختتم الفعاليات بحفل فني بداخل أروقة دار الأوبرا “مسرح سيد درويش”.

 

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احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
احتفالية اليوم العالمي للسياحة
المجتمع السكندري اليوم العالمي للسياحة السياحة والاستثمار الأخضر وزارة السياحة والآثار الإسكندرية

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