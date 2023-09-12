الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تنشيط السياحة" تنظم رحلة غوص للآثار الغارقة لبطل من ذوي القدرات الخاصة

رحلة غوص للآثار الغارقة
رحلة غوص للآثار الغارقة

نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأثار الغارقة لأول مرة رحلة غوص لأحد أبطالنا من ذوي القدرات الخاصة فئة الإعاقة الحركية إلى أعماق البحار وتحديدا موقع فنار فاروس القديم الغارق بجوار قلعة قايتباي الأثرية، لخوض مغامرة مختلفة بين كنز الأثار الغارقة.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار، إن تنظيم رحلة الغوص هذه تأتي في بدء مجموعة احتفالات هيئة تنشيط السياحة بيوم السياحة العالمي، فنحن فخورين أننا للمرة الأولى في الإسكندرية يتم تنظيم رحلة غوص لمهندس شاب سكندري وأحد أبناءنا من ذوي الإعاقة الحركية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة لخوض مغامرة مختلفة إلى موقع الأثار الغارقة بأعماق البحار لمشاهده جانب تاريخي هام لمدينة الإسكندرية.

وأوضحت أن دعم متحدي الإعاقة وأصحاب الإرادة القوية من أجل تحقيق إنجاز مختلف، يوجه رسالة للجميع أن الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار لديهم اهتمام خاص بالفئات من ذوي القدرات الخاصة وعلينا دعمهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتشجعهم لتحقيق إنجازات محلية ودولية.

وأكدت مدير التنشيط السياحي بالإسكندرية، أن تلك المغامرات والأنشطة السياحية أصبحت لم تعد حكرا فقط على الأصحاء ولكن حان الوقت لنعطي كل من هم "قادرون باختلاف" الفرصة لخوض تجربة جديدة لحياتهم، وتحقق الدمج المجتمعي الذي نسعى لتحقيقه واقعيا بحق.

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العرجاوي: مبادرة "الشيف" تؤهل فئات "قادرون باختلاف" لدمجهم في سوق العمل والمجتمع

كنوز الأثار الغارقة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية الإدارة المركزية للأثار الغارقة رحلة غوص ذوى القدرات الخاصة

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