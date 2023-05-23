الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العرجاوي: مبادرة "الشيف" تؤهل فئات "قادرون باختلاف" لدمجهم في سوق العمل والمجتمع

مبادرة الشيف
مبادرة الشيف

نظمت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، مبادرة “الشيف” لدعم جميع الفئات من "القادرون بإختلاف" ودمجهم مجتمعيا وتأهيلهم.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، إن مبادرة الشيف فكرة إيجابية فعالة نفذت في إطار الدمج المجتمعي لكل شرائح المجتمع وتنميته لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية الفعالية.

وتابعت “العرجاوي” في تصريحات لها، أن المبادرة تأتي تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حول ضرورة الدمج بين الأصحاء والقادرون بإختلاف بجميع فئاتهم حيث أن الدولة تستلهم من ذوي الهمم الطاقة الإيجابية والإرادة القوية وروح التحدي ومشاعر الفخر.

وأضافت أن مبادرة الشيف أحد مبادرات الدمج المجتمعي التي تهدف إلى احتضان الفتايات من ذوي الإعاقة الحركية وقصار القامة والأصحاء معا، لتأهيلهن بتعلم أساسيات البداية للمشروعات الصغيرة للإعتماد على ذاتهن وخوض سوق العمل من أجل تحقيق مصدر كسب ارزاقهن

وأوضحت أنه تم إختيار مجال الطبخ من خلال مبادرة الشيف لمساعده الفتايات، كأحد المشروعات التي يستطعن تنفيذها من منازلهن دون الإضطرار إلى الحركة الزائدة أو تحمل نفقات إضافية عن التكلفة الأساسية لتنفيذ احد المشروعات الصغيرة في بدايته.

وأشارت إلى أن الورشة التأهيلية تضمنت كل قواعد تنفيذ المشروعات الصغيرة في نقاش بينهن وبين المتخصصين من بدء التخطيط، وضع الميزانية الخاصة، ومبادىء الطبخ، وكيفية التسويق بالطرق الفعالة ليكون لدى المتدربات خلفية شاملة ووافية لجميع الجوانب العملية لإنجاح وتطوير مشاريعهن.

وأكدت مدير مكاتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، أن تلك المبادرات المجتمعية تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع إلى القادرون بإختلاف، بتوفير الفرص المناسبة والإتاحة لاحتضانهم وتنمية قدراتهم لتحقيق ما يطمحون لتنفيذه بالطرق الميسرة التي تناسبهم.

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مبادر الشيف تنشيط السياحة ذوي الهمم قادرن باختلاف مبادرة الشيف

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