إزالة 59 حالة تعدِ ومخالفات بناء دون ترخيص بمراكز المنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذ لتوجيهات وتمكنت من رصد وإزالة 59 حالة تعدِ ومخالفات بناء بدون ترخيص واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ٣٣ حالة إزالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث قام شريف سمير ويسري محمد عبد المجيد نائبا رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية ومينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا ومحمد ابو الليل رئيس حي شمال وأيمن يوسف رئيس حي شرق ومايكل حكيم رئيس حى جنوب وإدارة الإزالات بالمركز بإزالة تعديات البناء المخالف.

وأضاف هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز قامت برصد وإزالة 21 حالة تعدي جاءت كالتالي : ١٣ حالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بقطاع ابو عزيز بقرى لطف الله وابو شحاته والكفور وكوم شفا وإزالة ١ حالة تعدي خارج الحيز بحي غرب المدينه بقريه مطاي البلد وإزالة ٤ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقطاع منبال و٣ حالات تعدي في المهد بقريه بردنوها بحضور هشام عبد الحليم رئيس قريه ابو عزيز وعادل عبد الوهاب رئيس قريه منبال ورئيس حي غرب وربيع عبد الحليم رئيس قريه بردنوها ومسئولي التنظيم ومدير الإزالات.

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالتى تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة اتنين قيراط بقرية طوه التابعه للوحده المحليه بقرية طوخ الخيل وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالفين للنيابه وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير بحضور إكرام محمود نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم.

وأشار اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إلى أن أسامة سيبويه نائب رئيس المركز وبرفقته سيد طه رئيس حى غرب وصابر محمد مسئول الإشغالات ومحمود صفوت مسئول العمليات، تمكن من رصد وإيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الارضي بشارع جنينة ثروت بحى غرب المدينة، وكذلك رصد أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالدور الأول بحى شرق المدينة فى حضور الاستاذ ناجى فايز رئيس الحى، حيث تم إيقاف وازالة أعمال حفر قواعد استعدادا للبناء بدون ترخيص وتم ازالة المخالفات والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن حملة بقيادة أحمد ثابت نائب رئيس المركز وبمشاركة المهندس أشرف محمد مدير الإدارة الزراعية والمهندس محمد حمدي مدير حماية الأراضي ووحدتي التعديات والمتغيرات المكانية تمكنت من إزالة حالة تعدي علي الاراضي الزراعية بمساحة ١٨ سهم في المهد بمدينة ديرمواس.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا