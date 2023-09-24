المشدد 5 سنوات لسيدة أحدثت عاهة مستديمة لطفلة في دار السلام

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم، حكمًا يقضي بمعاقبة سيدة تسببت في إحداث عاهة مستديمة لطفلة في مركز دار السلام، بالسجن المشدد 5 سنوات.

بداية الواقعة

وورد بلاغ إلى مركز شرطة دار السلام يفيد قيام سيدة بإحداث عاهة مستديمة، في وجه طفلة عمدًا بإلقاء الحجارة عليها مما أدى لإصابتها بعاهة مستديمة.

وعلى الفور توجهت قوة من مباحث دار السلام لمكان البلاغ، وتبيَّن من التحريات والفحص صحة الواقعة، وعلى الفور، تم إصدار إذن من النيابة العامة وألقي القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهمة، أقرَّت بارتكابها الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، ثم أحالت المتهمة إلى المحكمة.