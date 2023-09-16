السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "س.ع" بدائرة مركز سوهاج.

 وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

 تعود أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب، بعد شل حركته ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة فى يده اليمنى وكتفه الأيمن بنسبة 25% بسبب خلافات سابقة بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

السجن المشدد 3 سنوات لفني مصاعد بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة فني مصاعد، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبدالحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5106 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، أن المتهم "م ر."، 32 سنة، فني مصاعد، في يوم 30 أبريل الماضي أحرز بقصد الاتجار في جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بأنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة، فانتقل حيث أيقن تواجده فأبصره يقوم بعرض على آخر مجهول قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وإياها ولاذ الآخر بالفرار.

وتابع معاون المباحث أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها عدد 7 قطع بنية اللون لذات المخدر، وكذا عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

 

محكمة جنايات سوهاج المتهم عاهة مستديمة المستشار محمد عزت مناع التعدي عليه بالضرب محكمة الجنايات

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