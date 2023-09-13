المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، عاملًا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم.

بداية أحداث الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 78 لفافات بلاستيكية من الشابو وجوهر الميتامفيتامين و18 قطعة حشيش وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.