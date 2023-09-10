الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد لعاطل بتهمة الاتجار فى الحشيش والشابو بسوهاج

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج  اليوم الأحد، عاطلًا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز طهطا. 

 صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد سعد.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 6 لفافات بلاستيكية من الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج عاطل السجن المشدد المستشار شريف أحمد سعيد ضباط المباحث الاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين

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