المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة المتهم "م.ع ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين والحشيش المخدر وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 17 كيسا من الشابو وجوهر الميتامفيتامين و5 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها السابق.

رصاصة خطأ

أصيب شاب بطلق ناري بسوهاج بالخطأ أثناء عبثه بسلاحه الناري.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفي البلينا المركزي لمركز البلينا بوصول المدعو "عبدالرحيم. ا. م. ع"، سن 22 عامًا عامل، ومقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسري وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

اعترافات وأقوال الشهود

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبسؤال ذويه أفاد والده المدعو "أحمد. م. ع. أ"، 54 عاما سائق ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجده ونجله المذكور بالمنزل.

وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ نجمت عنها إصابة نجله المذكور ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك، وتم ضبط السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.